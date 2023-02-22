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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مياه الشرب بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية لطلاب مدارس الحسينية عن أهمية الترشيد

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية التربية والتعليم ، في تنظيم الندوات الارشادية لطلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه ، وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة ، بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب مدرسة عبد الله عبد الجواد للتعليم الأساسي ومعهد ابو بكر الصديق الإبتدائي بمركز الحسينية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة اهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها .

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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، أنه صاحب الندوة تنفيذ أنشطة تفاعلية ( ارسم ولون - مسرح العرائس - لعبه الكروت - مسابقات ثقافية ) بجانب تنظيم ورشة عمل لتعليم اعمال السباكة الخفيفة وذلك من خلال عرض شرح ميسر للصيانة المنزلية فيما يتعلق بأعمال السباكة وتم تدريب الطلاب عمليا على مجسم للسباكة لتعليمهم كيفية إصلاح الصنابير وفكها وتركيبها وسرعة صيانتها لتلافي إهدار المياه والحفاظ عليها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، أن الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع ، مناشدا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة، أبرزها عدم الاحتياج للقارئ او المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

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