شيماء عبد الإله: «مفاهيم سياسية» استكمال لمشروع التنسيقية في تثقيف الشباب والنشء

أكدت الدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، هو استكمال لما بدأته التنسيقية من مشروعات موجهة للشباب والنشء بغرض التثقيف، مشيرة إلى أن الكتاب يعمل على عرض وتعريف بالمفاهيم السياسية بشكل بسيط يصلح لكل الأعمار.

وقالت “عبد الإله”، خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، إن “الإعلام حينما يتناول المصطلحات السياسية يكون بشكل علمي وأكاديمي، ولذلك حاولنا من خلال الكتاب أن ننقل التجربة العملية الميدانية”.

وأضافت أن “لغة الكتاب شبابية حتى تجذب هذه الفئة العمرية، التي تستقي معلوماتها من خلال السوشيال ميديا، ولكن عملنا على جذبهم ليحصلوا على المعلومة من خلال الكتاب”، موضحة أن الكتاب مجرد بداية لسلسة من الكتب الأخرى في إطار ما تقدمة التنسيقية من تدريب وتأهيل لأعضائها، وسنقوم بمناقشة الكتاب داخل الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب للوصول إلى أكبر عدد من الشباب.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كل من الدكتور محمد اللافي علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، والدكتور صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب".

كما حضر كل من الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة “الدستور”، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.