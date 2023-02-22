نائبة: طرح الصكوك السيادية اتجاه من الدولة لتنويع مصادر الديون

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن طرح الحكومة للصكوك السيادية هو اتجاه من جانب الدولة المصرية لتنويع مصادر الديون.

وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك قانونا يسمح للحكومة بإنشاء صكوك إسلامية فى الدول الإسلامية والخليجية، مشيرة إلى أن الدولة تستعين فى إنشاء الصكوك بإدارة متخصصة يوفرها البنك المركزى، ومن بينها إدارة مصرف أبو ظبى.

وكشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر تمكنت، أمس الثلاثاء، من بيع صكوك سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الطرح الدولي جذب طلبات قيمتها 6.2 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.

وترتب على الإقبال الكبير هبوط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%، وسط تفاؤل كبير.

سيساعد الإصدار الجديد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار، مستحقة بتاريخ أمس، الثلاثاء 21 فبراير.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر بدأت أمس، الثلاثاء، لبيع إصدار صكوك إسلامية، لأجل ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه من المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية اليوم لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%، في وقت مطالَبة مصر بسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الجاري.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن بنوك "سيتي غروب" و"كريدي أجريكول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي الإسلامي" و"إتش إس بي سي" لعملية الطرح، حيث تسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة.

وذكرت "الشرق بلومبرج" أن طرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين "الساموراي" في مارس 2022.

تبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل.

وكانت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين منحت برنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيف "B3"، وهذا البرنامج سيُستخدم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.