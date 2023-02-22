"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ1862 حالة فى برطباط

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة خلال يومي 20 و 21 من فبراير الجارى حيث تم الكشف الطبي على 1862 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف على 311 حالة جراحة و484 حالة أطفال و272 باطنة و91 قلب و106 نساء و126 اسنان و239 جلدية و 198 أنف وأذن و35 تنظيم أسرة إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 138 مترددا و 7 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 103 مترددا وخلع اسنان لعدد 12 حالة بعيادة الاسنان ، وتحويل للمستشفى 44 حالة لاستكمال العلاج.

بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 112 مترددا ، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة .

