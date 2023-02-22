إصابة ثلاثة صحفيين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطية اقتحام "نابلس"

أصيب ثلاثة صحفيين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليتها الجارية بمدينة "نابلس".

والصحفيون هم عمير استيتية وأصيب بشظية في الأذن، ومحمد الخطيب (رصاصة في اليد)، وأحمد خلف (حالة اختناق).

وأسفر العدوان المتواصل على مدينة نابلس، عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 39 آخرين بينهم 5 بجروح خطيرة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن المواطنين عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، استشهدا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي 6 إصابات إحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.