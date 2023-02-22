نشرة المرأة والصحة| تحذير من 8 أطعمة تؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية للرجال.. جفاف الفم يتطلب إجراء فحص للكبد فورا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

لا تؤثر مشاكل الخصوبة عند الذكور على صحتهم الجسدية فحسب ، بل تؤثر أيضًا على صحتهم العقلية والعاطفية يمكن حل هذه المشكلة إلى حد كبير إذا ألقيت نظرة ثانية على نظامنا الغذائي تلعب الأطعمة التي نتناولها دورًا مهمًا في تحديد الخصوبة

صرحت الفنانة شيرين رضا ، خلال استضافتها في برنامج ABtalks، بان ابنتها نور مصابة بمتلازمة أسبرجر، والذي يجعلها تعانى من حرج اجتماعي، وعلى من يتحدث إليها ان يكون واضح لها في رسالته سواء كانت جدية أم للفكاهة، وفيما يلي سنقوم بتوضيح معلومات اكثر عن متلازمة أسبرجر.

ينشأ تندب الكبد في الغالب عند مرضى الكبد المزمن، عندما يبدأ الكبد في التندب، وقد تصبح التغييرات في إنتاج اللعاب واضحة بشكل متزايد.