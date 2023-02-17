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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عن اللحوم الحمراء .. كيف تتجنّب الإصابة بـ سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا من أخطر الأمراض التي تهدد الرجال وتعرضهم لفقدان الخصوبة والعقم خاصة إذا تم اكتشافها في مراحل متأخرة.

لذا من المهم معرفة العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بـ سرطان البروستاتا لمحاولة تجنبها والوقاية من هذا المرض الخطير.

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وذكر موقع “ كلينفد كلينك ” أهم طرق الوقاية من سرطان البروستاتا التي تخفض مخاطر الإصابة بهذا المرض الخطير:


 احصل على فحوصات منتظمة للبروستاتا

 اسأل الطبيب الخاص بك عن عدد المرات التي يجب أن يتم فيها فحصك بناءً على عوامل الخطر الخاصة بك.


الحفاظ على وزن صحي

 اسأل طبيبك عما يعنيه الوزن الصحي المناسب لك وكيفية الوصول إليه للوقاية من أمراض عديدة من بينها سرطان البروستاتا


اتمرن بانتظام

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بممارسة التمارين المعتدلة الشدة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع ، أو ما يزيد قليلاً عن 20 دقيقة يوميًا.


تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا

 لا يوجد نظام غذائي واحد للوقاية من السرطان، ولكن عادات الأكل الجيدة يمكن أن تحسن صحتك العامة وتناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة. تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة.


الإقلاع عن التدخين

تجنب منتجات التبغ إذا كنت تدخن ، فاعمل مع مزودك على برنامج للإقلاع عن التدخين للتخلص من هذه العادة.

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