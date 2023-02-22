بمشاركة مؤسسة أبو العينين..قطار التحالف يصل المنيا لاطلاق قافلة ستر وعافية 20| شاهد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الـ 20 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية المعصرة - مركز ملاوي - محافظة المنيا وشارك في القافلة مؤسسة ابو العينين الخيرية و 13 كيان من كيانات التحالف، لتقديم خدماتهم لعدد يتخطي 25 ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، وتتم الخدمات من خلال 3000 متطوع وتنفيذي.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها التحالف الخدمات الطبية بتخصصات (الرمد - انف واذن وحنجرة - عظام - اطفال - باطنة - اسنان - القدم الصحيح - جلدية - نسا) الكشف والأدوية بالمجان، وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر ، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم والقدرات الخاصة.



بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتشارك مؤسسة ابو العينين الخيرية بالقافلة أيضا في حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم من خلال مبادرة خيرك سابق للتحالف، و بطاطين والحفة ضمن حملة دفء الشتاء من مؤسسات التحالف، بالإضافة إلى إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

وتهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى ، ومساعدة فك كرب عدد من الغارمين بالإضافة إلى نشر ثقافة التطوع من خلال أحد الأشكال غير النمطية عن طريق التدريب ودمج المتطوعين و الاشتراك في الانشطة ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.



تتضمن أيضا الحملة مدرسة حقلية لتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين المنضمين لمبادرة ازرع بمحافظة المنيا ، وفي اطار قافلة ستر وعافية بمحافظة المنيا سيتم مساعدة عدد من الأسر بوصلات المياه النظيفة بخلاف الجزء الترفيهي من خلال إقامة كرنفال للأطفال وتوزيع ألعاب وهدايا ورسوم ومسرح عرائس.