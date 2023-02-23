دليفري بـ"توك توك".. ديلر الحشيش في قبضة أمن القاهرة

حول سائق توك توك تلك المركبة من خدمة توصيل الزبائن الي مركبة لتوصيل الحشيش لعملائه بمنطقة التبين ، إلا أن حظه العثر أوقعه في قبضة رجال أمن القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سائق مقيم بالقاهرة حال إستقلاله "توك توك" بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وسلاح نارى "خرطوش" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة.