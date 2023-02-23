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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الصفقات الجديدة .. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تونس صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة -  حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي -  يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

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