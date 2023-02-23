عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه - أشرف
هايدي كابوه - أشرف زكي

قالت الفنانة هايدي كابوه -بطلة مسلسل تياترو- إنها سعيدة بالتعاون مع عناصر الخبرة من الفنانين بالمسلسل، وعلقت: «كلهم بصراحة الناس جميلة قوي وناس اتعلمنا منهم كتير وناس كان حلم من احلامنا ان احنا نقف قدامهم طبعا لانهم تاريخ ولهم خبرة زيادة عننا وكنا مبسوطين معاهم». 

وحول النصيحة التي أخذتها، قالت هايدي كابوه، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «خدتها من دكتور أشرف زكي.. هي مش نصيحة.. بس هو قالي يا هايدي انتي هتبقي حاجة مهمة قوي فانا عايزك طول الوقت مركزة على ده بس.. انا بحبه قوي بقى بصراحة». 

وتابعت هايدي كابوه، أنها تجسد في مسلسل تياترو شخصية تدعى هايدي تعيش بمحافظة الإسكندرية ثم تذهب إلى القاهرة، وتحب المسرح كثيرا وعندما تمر من أمامه تجده مغلق، وعند إعادة افتتاحه ثم تلتحق بفرقة التمثيل بالمسرح. 

وأضافت هايدي كابوه، أن فكرة مسلسل تياترو، جاءت من مشروع تخرج دفعة المعهد العالي للفنون المسرحية، بإشراف الفنان الدكتور أشرف زكي، وعلقت: «بعد ما خلصنا مشروعنا دكتور أشرف قال إيه رأيكم لو نعمل الفكرة دي مسلسل؟ وهو بجد كان هو والشركة المتحدة بيغامروا بـ 22 وجه شاب ممثل وممثلة فدي كانت فرصة بالنسبة لنا طبعا». 

واستطردت هايدي كابوه: «المخرج رؤوف عبد العزيز المعاملة بينا طول الوقت معاملة صحاب مش معاملة شغل او مش معاملة رسمية.. هو عارف إن اللي قدامه شاطر وبيقدر يطلع ده من غير أي حاجة وطول الوقت بيخلينا مبسوطين في الشغل فبنطلع أحسن ما عندنا عشان إحنا مبسوطين مش عشان ده شغل أو انا خايفة».

 

تفاصيل مسلسل تياترو 

مسلسل تياترو، من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

وتم الاستقرار على 22 ممثلا شابا، ليُسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، مع الاستعانة بعدد من النجوم - يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

يشار إلي أن تجربة مسلسل تياترو، ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل " طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا. 

هايدي كابوه الفنانة هايدي كابوه تياترو مسلسل تياترو اشرف زكي رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

بديت أطيب.. روتانا تكشف موعد طرح ألبوم ماجد المهندس الجديد

تحت طاعة القانون .. أول تعليق من مطرب المهرجانات مسلم بعد إيقافه

شكر خاص.. بهاء سلطان ينتظر طرح أحدث أغانيه اليوم

رؤوف عبد العزيز يعيد إحياء مسرحية المتزوجون في مسلسل تياترو

أخبار الفن| ظهور شبيهة تارا عماد في مسلسل تياترو.. ورشا مهدي تنضم لمسلسل الكتيبة 101

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

ترشيحاتنا

دليفري بـ"توك توك".. ديلر الحشيش في قبضة أمن القاهرة

طقس بارد يضرب القاهرة .. وصقيع على المزروعات

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 23-2-2023

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير أم علي بوصفة اقتصادية

صادم .. مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

فيديو

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ