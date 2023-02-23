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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دورة تدريبية في مجال صناعة الجلود

صدى البلد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر -إدارة المشروعات وتدريب الشباب دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الجلود بمركز شباب الزينية بحرى وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت شعار "علمنى حرفة "بمركز شباب الزينية بحرى خلال الفترة 19 – 23 /2/2023

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يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتوجيهات  صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية
وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدي الشباب وتعليمهم حرفه يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل واقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية لدى الشباب بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

 

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