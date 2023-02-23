الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دورة تدريبية في مجال صناعة الجلود

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر -إدارة المشروعات وتدريب الشباب دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الجلود بمركز شباب الزينية بحرى وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت شعار "علمنى حرفة "بمركز شباب الزينية بحرى خلال الفترة 19 – 23 /2/2023

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية

وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدي الشباب وتعليمهم حرفه يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل واقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية لدى الشباب بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.