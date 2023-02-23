عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع واشنطن وليس أوكرانيا.. روسيا تعلن مفاجأة بشأن إجراء مفاوضات السلام

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة

قال الممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة خاصة حول أوكرانيا للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنه ‏يجب إجراء مفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية مع واشنطن في الوقت الحاضر، وليس مع كييف، مضيفا أن موسكو مستعدة للبحث عن حل دبلوماسي.

‏وأشار نيبينزيا إلى أن السعي لحل هذا الوضع برمته محفوف بأكثر العواقب السلبية على البشرية جمعاء في حالة حدوث مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يجب أن يعقد الآن ليس بين روسيا وأوكرانيا بعد الآن ولكن بين روسيا والغرب الجماعي وقبل كل شيء مع واشنطن التي تقف وراء نظام كييف. 

وتابع: "نحن مستعدون للسعي إلى حل دبلوماسي جاد وطويل الأجل لهذه الأزمة وقد صرحنا بذلك مرارا".‏

وأوضح: "خصومنا لم يتغلبوا بعد على أوهامهم العقيمة بهزيمة قوة نووية"، مضيفا: "لهذا السبب علينا أيضا التعامل عسكريا مع العوامل التي أجبرتنا على إطلاق العملية العسكرية الخاصة قبل عام".‏

روسيا: واشنطن تستخدم مشكلة أوكرانيا لإلهاء بلدان الدول الأمريكية عن المشاكل الأخرى

بيان عاجل من بايدن بعد تعليق بوتين مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الجديدة

روسيا الأمم المتحدة أوكرانيا واشنطن موسكو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

موضوعات متعلقة

روسيا: واشنطن تستخدم مشكلة أوكرانيا لإلهاء بلدان "الدول الأمريكية" عن المشاكل الأخرى

بيان عاجل من بايدن بعد تعليق بوتين مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الجديدة

الأمم المتحدة:روسيا استهدفت 40%من البنية التحتية الأوكرانية وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين

بوتين يكشف عن مفتاح انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

بسبب روسيا .. البنتاجون يحذر الصين من عواقب وخيمة

بيان عاجل من روسيا بشأن توجيه ضربة نووية لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

لا تصلح .. أحمد سليمان يهاجم صفقات الزمالك

معارك عنيفة.. الاستخبارات البريطانية تفجر مفاجأة بشأن الحرب في أوكرانيا

6 جنيهات للطماطم.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 فبراير 2023

لسداد الدين وجلب الرزق .. انتهز الفرصة في أوقات استجابة الدعاء

المستورد أم البلدي .. تنافس في أسعار الدجاج بالسوق..وهذا ثمنها الآن

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك أمام مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله يفوق الأدوية.. مكون واحد من المطبخ يحارب الكوليسترول ويعزز الهضم

نشرة المرأة والصحة.. منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها

لن تصدق.. بيع سلسلة ذهب لغنم بهذه الدولة العربية.. شاهد

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

فيديو

إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ