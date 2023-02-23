مع واشنطن وليس أوكرانيا.. روسيا تعلن مفاجأة بشأن إجراء مفاوضات السلام

قال الممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة خاصة حول أوكرانيا للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنه ‏يجب إجراء مفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية مع واشنطن في الوقت الحاضر، وليس مع كييف، مضيفا أن موسكو مستعدة للبحث عن حل دبلوماسي.

‏وأشار نيبينزيا إلى أن السعي لحل هذا الوضع برمته محفوف بأكثر العواقب السلبية على البشرية جمعاء في حالة حدوث مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يجب أن يعقد الآن ليس بين روسيا وأوكرانيا بعد الآن ولكن بين روسيا والغرب الجماعي وقبل كل شيء مع واشنطن التي تقف وراء نظام كييف.

وتابع: "نحن مستعدون للسعي إلى حل دبلوماسي جاد وطويل الأجل لهذه الأزمة وقد صرحنا بذلك مرارا".‏

وأوضح: "خصومنا لم يتغلبوا بعد على أوهامهم العقيمة بهزيمة قوة نووية"، مضيفا: "لهذا السبب علينا أيضا التعامل عسكريا مع العوامل التي أجبرتنا على إطلاق العملية العسكرية الخاصة قبل عام".‏