مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في واقعة إطلاق نار بسوريا

قتل ثلاثة أشخاص بينهم سيدة، وأصيب 4 آخرون بجروح بينهم طفلة، إثر واقعة إطلاق نار في سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري.

وأضاف المرصد أن دورية عسكرية تابعة لـ”قسد”، في قرية برشم بريف دير الزور هي التي نفذت العملية .

وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة بين الأهالي والعناصر، ما أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة آخرين، وإصابة عنصر من “قسد” بجروح بليغة.

وتخطى عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا الـ 50 ألف قتيل، وذلك حسبما أوردت الوسائل الرسمية في البلدين.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أدلى بعدة تصريحات بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا منذ أسبوعين عبر وسائل إعلام تلفزيونية، أمس الأربعاء.

وقال وزير الداخلية التركي: "ارتفع عدد الخسائر في الأرواح في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش إلى 43 ألفا و556".