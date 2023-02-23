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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 14 راكبا.. انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى

حادث طريق قنا الصحراوى
حادث طريق قنا الصحراوى

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، عن إصابة ١٤ شخصا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة ١٤ شخص.

 

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تبين إصابة كل من: سعدالدين قط حسين 45 عامًا، وإبراهيم رفاعي إبراهيم 34 عامًا،  ومحمد عبدالعزيز أحمد 35 عامًا، ، ورانيا رجب حميد 26 عامًا، ، وجابر سيد أبوالنصر 63 عامًا، وصابرين أبوزيد حسين 26 عامًا، وعلا شحات أبوالوفا 23 عامًا.

كما أصيب كل من: عصام محمد محمد 35 عامًا،  وعاصم علي نورالدين 34 عامًا، ومحمود علي عبدالعظيم 22 عامًا، وعلاء شحات أبوالوفا 22 عامًا، وعبداللاه محمود على 78 عامًا، وعلي عراق أبوزيد 28 عامًا، وإبراهيم حداد محمد، رضيع 9 شهور.
دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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