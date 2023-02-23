وزير التعليم العالي: نعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة وعلى رأسها صناعة الدواء ودعم الباحثين والمبتكرين بالمركز القومي للبحوث، مشيرا إلى أن المركز القومي للبحوث والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية تحظى بتطورات في الآونة السابقة .

وأضاف “عاشور”، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لكي تكشف عن التطورات والجهود التي قامت بها هذه المراكز والمعاهد البحثية في القيام بتوظيف البحث العلمي لخدمة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" .

ويعقد المركز القومي للبحوث بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لمتخصصي الطب الصيدلي مؤتمرا لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة الدواء المصرية وكذلك كلية كينجز بإنجلترا والاتحاد الدولي لرابطة الطب الصيدلي وكلية الطب الصيدلي بإنجلترا والمجلس البريطاني وذلك اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023.

ويقام المؤتمر بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ، و سيحضر من اليونان الدكتورة باربارا فارفارا رئيس الاتحاد الدولي لرابطة الطب الصيدلي و من إنجلترا الدكتورة فليك جابي رئيسة كلية الطب الصيدلي و الدكتور بيتر ستونير الرئيس السابق لكلية الطب الصيدلي و الأستاذ بكلية كينجز و أيضا إليزابيث وايت المدير الوطني للمجلس البريطاني والسفير البريطاني بمصر.

وسيعني المؤتمر بمناقشة الآليات و الوسائل المطلوبة لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و دور كل الجهات في مصر من جامعات و مراكز بحثية و شركات أدوية و جهات رقابية في كيفية التعاون و التكامل من أجل زيادة قدرة مصر التنافسية و زيادة الدخل القومي بعد صدور قانون التجارب السريرية و لتأهيل شباب الباحثين في هذا المجال و البدء في التعاون مع الدول الأوروبية لهذا الغرض