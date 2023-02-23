السلام مازال بعيدا.. روسيا تصدم العالم بشأن الجلوس على طاولة المفاوضات

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن احتمالات التوصل إلى تسوية بشأن وقف الصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة بالنظر إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضافت الوزارة في تصريحات لها اليوم، أن الحوار مع زيلينسكي صعب لاعتماده المطلق على الغرب، مشيره إلى أن الغرب يمنع أي مفاوضات جوهرية ذات معنى مع أوكرانيا.

ولفتت الخارجية الروسية، إلى أن وقف الحرب يعتمد على اعتراف كييف والغرب بالواقع الجيوسياسي الحالي، لافته إلى أن التسوية مرهونة بوقف قصف المدن الروسية وتخلي كييف عن السلاح.

كما أكدت الخارجية الروسية، أن الجيش الأوكراني يخزن أسلحة وذخائر غربية في المحطات النووية.

وعلى الجانب الآخر، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من مغبة استمرارها في الحرب على أوكرانيا، متهما إياها بارتكاب جرائم حرب.

وطمأن بايد، حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن روسيا لن تنتصر في حربها على أوكرانيا؛ لأن دعم واشنطن سيستمر ولن يضعف.

وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أمر قواته باجتياح أوكرانيا كان يظن أنهم سيقفوا مكتوفي الأيدي، لكنه أساء التقدير"، مشيرا إلى أن الحرب ليست ضرورة بل هي مأساة وبإمكان بوتين إيقافها بكلمة واحدة.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلنطي (الناتو) يحتاج إلى الولايات المتحدة؛ لأنه لا توجد طريقة يمكننا من خلالها على رغم من قدرتنا على العمل في أي مكان آخر في العالم، لافتا إلى أن مسئوليتهم تمتد إلى ما وراء أوروبا.

وأكد أن الشراكة بين أمريكا وأوروبا هو التحالف الوحيد الأكثر أهمية في التاريخ، مشددا على أن أي هجوم على أي دولة في الحلف يعد هجوما على سائر أعضاء الحلف.