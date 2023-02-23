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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث: تطوير صناعة الدواء في مصر واحدة من أهم أهدافنا

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ، إنه توطين و تطوير صناعة الدواء في مصر واحده من أهم أهدافنا و ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و هيئة الدواء المصرية .

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وزير التعليم العالي: توظيف البحث العلمي لخدمة التنمية المستدامة والصناعة والابتكار

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القومي للبحوث يعقد مؤتمرا لتوطين وتطوير صناعة الدواء في مصر.. اليوم

وأضاف درويش أننا نسعى إلى مناقشة الآليات المطلوبة لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و دور كل الجهات في مصر من جامعات و مراكز بحثية و شركات أدوية و جهات رقابية في كيفية التعاون و التكامل من أجل زيادة قدرة مصر التنافسية و زيادة الدخل القومي بعد صدور قانون التجارب السريرية و لتأهيل شباب الباحثين في هذا المجال و البدء في التعاون مع الدول الأوروبية لهذا الغرض.

 

ويعقد المركز القومي للبحوث بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لمتخصصي الطب الصيدلي مؤتمرا لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و هيئة الدواء المصرية و كذلك كلية كينجز بإنجلترا و الاتحاد الدولي لرابطة الطب الصيدلي و كلية الطب الصيدلي بإنجلترا و المجلس البريطاني و ذلك اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 .

 

ويقام المؤتمر بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ، و سيحضر من اليونان الدكتورة باربارا فارفارا رئيس الاتحاد الدولي لرابطة الطب الصيدلي و من إنجلترا الدكتورة فليك جابي رئيسة كلية الطب الصيدلي و الدكتور بيتر ستونير الرئيس السابق لكلية الطب الصيدلي و الأستاذ بكلية كينجز و أيضا إليزابيث وايت المدير الوطني للمجلس البريطاني والسفير البريطاني بمصر.


وسيعني المؤتمر بمناقشة الآليات و الوسائل المطلوبة لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و دور كل الجهات في مصر من جامعات و مراكز بحثية و شركات أدوية و جهات رقابية في كيفية التعاون و التكامل من أجل زيادة قدرة مصر التنافسية و زيادة الدخل القومي بعد صدور قانون التجارب السريرية  و لتأهيل شباب الباحثين في هذا المجال و البدء في التعاون مع الدول الأوروبية لهذا الغرض.

المركز القومى للبحوث الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث صناعة الدواء وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي

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