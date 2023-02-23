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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد مؤتمرا لتوطين وتطوير صناعة الدواء في مصر.. اليوم

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

 


يعقد المركز القومي للبحوث بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لمتخصصي الطب الصيدلي مؤتمرا لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و هيئة الدواء المصرية و كذلك كلية كينجز بإنجلترا و الاتحاد الدولي لرابطة الطب الصيدلي و كلية الطب الصيدلي بإنجلترا و المجلس البريطاني و ذلك اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 .

 

ويقام المؤتمر بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ، و سيحضر من اليونان الدكتورة باربارا فارفارا رئيس الاتحاد الدولي لرابطة الطب الصيدلي و من إنجلترا الدكتورة فليك جابي رئيسة كلية الطب الصيدلي و الدكتور بيتر ستونير الرئيس السابق لكلية الطب الصيدلي و الأستاذ بكلية كينجز و أيضا إليزابيث وايت المدير الوطني للمجلس البريطاني والسفير البريطاني بمصر.

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وسيعني المؤتمر بمناقشة الآليات و الوسائل المطلوبة لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و دور كل الجهات في مصر من جامعات و مراكز بحثية و شركات أدوية و جهات رقابية في كيفية التعاون و التكامل من أجل زيادة قدرة مصر التنافسية و زيادة الدخل القومي بعد صدور قانون التجارب السريرية  و لتأهيل شباب الباحثين في هذا المجال و البدء في التعاون مع الدول الأوروبية لهذا الغرض

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