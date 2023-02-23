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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستعدة للوساطة.. روسيا ترسل رسالة هامة إلى الإمارات بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا والإمارات
روسيا والإمارات

أشاد المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، بموقع دولة الإمارات العربية المتحدة في الأزمة الأوكرانية، مؤكدا موقف الإمارات بالاستعداد للتوسط والإسهام لإيجاد حل للأزمة.

وقال المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الخميس، إن دولة الإمارات متمسكة بموقف ثابت ومتزن بشأن الوضع في أوكرانيا، لافتا إلأى أنها أبدت استعدادها الدائم بتقديم المساعدات المطلوبة والممكنة لحل المشاكل العالقة بالأزمة.

وأضاف بوجدانوف، أن أبو ظبي أكدت عزمها الثابت على تعزيز العلاقات الودية والتعاون التجاري متعدد الأوجه مع روسيا".

ويذكر أن الوساطة الإماراتية نجحت في ترتيب عدد من صفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة.

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