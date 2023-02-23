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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايلات Note بسعر رخيص

بكاميرا 200 ميجابكسل..أفضل
بكاميرا 200 ميجابكسل..أفضل موبايلات Note بسعر رخيص

تحظى العلامة التجارية شاومي Xiaomi على إعجاب العديد من المستخدمين حيث أنها تراعي جميع الفئات من المستخدمين بداية من هواتف الفلاجشيب مرورا بهواتف الفئة المتوسطة وصولا إلى هواتف محدودي الدخل حيث تطلق هواتف رخيصة لهم.

 

ومن أفضل سلسلة  هواتف تم إطلاقها مؤخرا هي سلسلة هواتف Note من شاومي Xiaomi،  وتشتمل على هاتفي Redmi Note 12 و Note 12 Pro.

 

هاتف شاومي Redmi Note 12

 

يعمل هاتف  شاومي Redmi Note 12  بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية حيث يأتي من نوع Snapdragon 4 Gen 1 بدقة تصنيع 6 نانومتر مع معالج رسومي من نوعAdreno 619 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 .

 

ويتميز هاتف شاومي Redmi Note 12 بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.67 بوصة بجودة عرض FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل مع دعم معدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass  .

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 كاميرا خلفية ثلاثية تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وكاميرا ثانية ultrawide  بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع وجود فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

 

ويبلغ سعر الهاتف في السوق 18 ألف روبية هندية(أي ما يعادل 6600 جنيه مصري تقريبا).

بكاميرا 200 ميجابكسل..أفضل موبايلات Note بسعر رخيص

هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro+
 

يأتي هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro + بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتدعم الشاشة معدل سطوع 900 شمعة، كما أنها مزودة بطبقة حماية Gorilla Glass 5.

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ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro +، بمعالج شركة من إنتاج ميدياتك التايوانية من نوع Dimensity 1080،  والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro +، كاميرا خلفية ثلاثية تأتي الرئيسية  بدقة 200 ميجابكسل، وتدعم ميزة التقريب البصري OIS، والثانية كاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف Redmi Note 12 Pro +، على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم السحن السريع بقوة 120 وات، وجدير بالذكر أنه يمكن شحن البطارية إلى 100% في حوالي 19 دقيقة فقط.

 

ويبلغ سعر الهاتف في السوق العالمي 470 دولار أمريكي(أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري ).

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