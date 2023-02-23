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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تعتزم إرسال دبابات ليوبارد إلي أوكرانيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، عزمها إرسال ثلاث دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، في نفس سياق ‘ارسال دول غريبة و أوروبية أخري هذا النوع من الدبابات إلي كييف.

وقال وزير الدفاع ميكو سافولا في بيان رسمي “سنرسل المزيد من المعدات العسكرية ونشارك في التعاون بشأن ليوبارد مع شركائنا”، وتشمل المساعدات التدريب على تشغيل (الدبابات) وصيانتها.

وأوضح سافولا في مؤتمر صحفي أن تلك الدبابات نسخة معدلة من منصة ليوبارد 2، صممت لإزالة ألغام ومتفجرات أخرى.

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ويأتي إعلان فنلندا بعد تعهد إسبانيا بإرسال 6 دبابات، وفي أعقاب إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة أن على الحلفاء الذين لديهم تتوفر لديهم دبابات إرسالها الآن.

وقاومت ألمانيا في البدء ضغوطا من حلفاء للسماح بإرسال الدبابات الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

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