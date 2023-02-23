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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاليا.. أوكرانيا تعلن عدم استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم الخميس، إن أوكرانيا ليست مستعدة في الوقت الحالي للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “إل بريديكو” الإسبانية، قالت فيريشوك: "روسيا لا تريد السلام. روسيا لا تريد سحب جيشها وأسلحتها من أوكرانيا. روسيا تحاول ترهيبنا وتهديد ديمقراطيات العالم كله. إنهم ما زالوا يستعدون لحرب شاملة. لذلك أي مفاوضات محكوم عليها بالفشل. لن نشارك في أي مفاوضات".

وأضافت: "الشرط الوحيد لبدء عملية التفاوض هو أن تسحب روسيا قواتها وأسلحتها من أراضينا. ثم يمكننا التحدث عن الحوار".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اليابان، أن الالتزامات المالية لـ مجموعة السبع الكبار تجاه أوكرانيا ستبلغ 39 مليار دولار في العام الحالي، والتي تأتي كمساعدات اقتصادية وعسكرية إلى كييف.

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في كلمته خلال قمة العشرين، إن مجموعة السبع ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا. 

وأضاف وزير المالية الياباني، أن العقوبات على روسيا ستتواصل، لافتا إلى أن العقوبات على روسيا ستستمر وستؤتي ثمارها.

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