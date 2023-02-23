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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون حجاب .. حلا شيحة تصدم جمهورها في عيد ميلادها

حلا شيحة
حلا شيحة

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها بصورة من غير حجاب نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وصدمت بها جمهورها. 

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة، وعيد زواج والديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هنا شيحة صورًا من الطفولة لعائلتها، وعلقت كاتبة: “حبيبتي حلولاااا اختي وتوأم روحي .. عيدك اليوم احلي عيد .. جيتي في عيد زواج مامي وبابي .. تتويج للحب فانت الحب .. انت الحنية .. انت الطيبة .. احلي حلا وانتي الحلا كله .. كل سنه وانتي طيبة .. وامي وابي انتم الحياه والدنيا .. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والامان .. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وامان”.

بصور من الطفولة .. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا

ليست بالمفهوم المعتاد.. كيف دافع والد حلا شيحة عن ظهورها بدون حجاب؟

ميمو 

وتشارك الفنانة هنا شيحة الفنان أحمد حلمي في مسرحية "ميمو"، وذلك بمشاركة هنا الزاهد وحمدي الميرغنى وأحمد رزق ومحمد رضوان ويحسب للمنتج حمدى بدر نجاحه فى إعادة حلمى إلى خشبة المسرح بـ "ميمو"  بعد غياب أكثر من 20 عاما .

يتم تنفيذ العمل المسرحى "ميمو" للخروج بلوحة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور من كوميديا وتراجيديا وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية.

أبطال مسرحية ميمو 

"ميمو" بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان وتأليف ضياء محمد اخراج هشام عطوه وإنتاج حمدى بدر ومن المقرر عرضها خلال الأيام القليلة القادمة.

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