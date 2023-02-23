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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. وزير الداخلية يلتقي سفير الكويت لدى المنامة لتعزيز تبادل الخبرات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم، سفير دولة الكويت لدي المنامة  الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح. 

وفي بداية اللقاء ، رحب الوزير البحريني بالسفير الكويتي  ، معبرا عن خالص التهاني والتبريكات ، لدولة الكويت الشقيقة ، قيادة وحكومة وشعبا ، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ، والذي يجسد مشاعر الوحدة والتلاحم بين أبناء الكويت ، ويعبر عن المعاني السامية في الولاء والانتماء والمواطنة. 

وأشاد الوزير البحريني بمسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والحرص المشترك على تعزيز تبادل الخبرات ، انطلاقا من العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين. 

كما عبر عن تمنياته  للكويت، مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

كما استعرض الجانبان العلاقات القائمة بين البلدين، حيث بحثا عدد من الموضوعات، التي تسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمني ، بما يخدم المصالح المشتركة.

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