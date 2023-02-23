اجتماع طارئ بالقاهرة..الكويت تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والتحرك السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أعرب سفير دولة الكويت لدى القاهرة غانم صقر الغانم ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الفعل المجرم دولياً يعد انتهاكا صارخاً وخطيراً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال الغانم؛ خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ إن الكويت تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والتحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأن استمرار سلطة الاحتلال في انتهاك القانون الدولي دون أي اعتبارات للنداءات والبيانات الدولية المعلن عنها قبل فترة قليلة، ينذر بالمزيد من التصعيد والقضاء على أي آفاق للسلام، محملين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.

وأشاد مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية؛ بسرعة استجابة أشقائنا الدول العربية والأمانة العامة لعقد هذا الاجتماع، لاسيما وأن أهمية هذا الاجتماع تأتي في وقت يشهد فيه الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين الشقيقة حرباً مفتوحة ضد أبنائه وأرضه وحقوقه المشروعة، ويتطلب منا وقفة جادة ودعما غير محدود من المجتمع الدولي اجمع، لاسيما في ظل ما يواجهه من سياسات متطرفة من الحكومة اليمينية في إسرائيل والتي ما فتئت منذ وصولها إلى السلطة استباحة دماء الفلسطينيين، وانتهاكات مقدسات المسلمين دون أي رادع من المجتمع الدولي.

وأكد الغانم؛ أن دولة الكويت كانت ومازالت وسوف تستمر انطلاقاً من ايمانها المطلق بشرعية القضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بالتزامها الراسخ والثابت في دعم الحق العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته وتأييدها لكافة الجهود الهادفة للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن انهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية وحل الدولتين.