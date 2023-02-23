عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع طارئ بالقاهرة..الكويت تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والتحرك السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

صدى البلد

أعرب سفير دولة الكويت لدى القاهرة غانم صقر الغانم ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الفعل المجرم دولياً يعد انتهاكا صارخاً وخطيراً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال الغانم؛ خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ إن الكويت تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والتحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأن استمرار سلطة الاحتلال في انتهاك القانون الدولي دون أي اعتبارات للنداءات والبيانات الدولية المعلن عنها قبل فترة قليلة، ينذر بالمزيد من التصعيد والقضاء على أي آفاق للسلام، محملين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.

وأشاد مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية؛ بسرعة استجابة أشقائنا الدول العربية والأمانة العامة لعقد هذا الاجتماع، لاسيما وأن أهمية هذا الاجتماع تأتي في وقت يشهد فيه الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين الشقيقة حرباً مفتوحة ضد أبنائه وأرضه وحقوقه المشروعة، ويتطلب منا وقفة جادة ودعما غير محدود من المجتمع الدولي اجمع، لاسيما في ظل ما يواجهه من سياسات متطرفة من الحكومة اليمينية في إسرائيل والتي ما فتئت منذ وصولها إلى السلطة استباحة دماء الفلسطينيين، وانتهاكات مقدسات المسلمين دون أي رادع من المجتمع الدولي.

وأكد الغانم؛ أن دولة الكويت كانت ومازالت وسوف تستمر انطلاقاً من ايمانها المطلق بشرعية القضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بالتزامها الراسخ والثابت في دعم الحق العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته وتأييدها لكافة الجهود الهادفة للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن انهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

زلزال عنيف يضرب الحدود التركية السورية.. تفاصيل

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

ترشيحاتنا

بعد الدمار الهائل.. إجراءات عاجلة من تركيا ضد المقاولين وشركات البناء

ريال مدريد يتجاهل فضيحة نادي برشلونة مع لجنة الحكام الإسبانية |فيديو

تعزيز الأمن السيبراني.. المفوضية الأوروبية تحظر تطبيق "تيك توك"

تطوير كرة القدم.. وزير الشباب يشهد الجلسة الحوارية الرابعة بالمعرض الرياضي الدولي

تشكيل يوفنتوس لمواجهة نانت في الدوري الأوروبي

الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عينك بترف.. متى تكون رجفة العين مؤشرا للإصابة بمرض خطير

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

جدرانها من الذهب.. غرفة العنبر كنز روسي سرقه هتلر وأخفاه عن الجميع

مش هارفع أجري علشان الغلاء.. صوفينار تشعل السوشيال ميديا| ماذا قالت

فيديو

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ