تعزيز الأمن السيبراني.. المفوضية الأوروبية تحظر تطبيق "تيك توك"

أمرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، موظفيها بحذف تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “تيك توك” المملوك لـ الصين، موضحة أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الأمن السيبراني.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، “لحماية بيانات المفوضية الأوروبية وزيادة أمنها الإلكتروني، قرر مجلس إدارتها حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة المسجلة في خدمات الأجهزة المحمولة التابعة للمفوضية”.

وأشارت إلي أن الموظفين أمامهم حتى منتصف مارس للامتثال وإلا فقدوا الوصول إلى بريدهم الإلكتروني.

بدوره، قال متحدث باسم تيك توك، إن “الحظر مضلل ويستند إلى مفاهيم خاطئة جوهرية حول منصة وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن “الشركة اتصلت بالمفوضية لوضع الأمور في نصابها وشرح كيف نحمي بيانات 125 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يأتون إلى تيك توك كل شهر”.