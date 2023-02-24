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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار مسلسل انخفاض الذهب اليوم الجمعة 24 - 2 - 2023

صدى البلد

تواصل أسعار الذهب الهبوط خلال تعاملات اليوم في مصر، الموافق الجمعة 24-2-2023، ويستعرضها موقع صدى البلد من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالمعدن الأصفر عن أسعار الذهب اليوم في مصر،  وخاصة المقبلين على الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,914 شراء 1,926
عيار 22بيع 1,755 شراء 1,765
عيار 21بيع 1,675 شراء 1,685
عيار 18بيع 1,436 شراء 1,444
عيار 14بيع 1,117 شراء 1,123
عيار 12بيع 957 شراء 963
الاونصةبيع 59,534 شراء 59,890
الجنيه الذهببيع 13,400 شراء 13,480
الكيلوبيع 1,914,286 شراء 1,925,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، بفعل تزايد المخاوف من توجه الفيدرالي الأمريكي للتغلب على التضخم، ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بنحو يتراوح بين  5.25 % و5.5 %، بعدما أظهرت أمس الأربعاء نتائج محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الفيدرالي الأمريكي أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن بمعدلات أقل.

وينصب اهتمام المستثمرين حاليًا على بيانات الإنفاق الشخصي للمستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الجمعة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية  لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت،  إن أسعار الذهب استقرت بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1685 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو طفيف، لتسجل مستوى 1826 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1926 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1444 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1124 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13480 جنيهًا.

لفت، إلى أن أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21  التعاملات عند مستوى 1690 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1685 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة دولارين، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1834 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1832 دولارًا.

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