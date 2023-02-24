عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن إطلاق برنامج جديد لتعزيز التصنيع المحلي بمجال السيارات الكهربائية..تفاصيل

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

 


أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

واوضحت أنه يمكن التقديم ، من خلال رابط الموقع:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/ttpd-dlm/

 

كما ينتهى التقديم فى 15 مارس2023، ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعة ، من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تم تطويرها خلال السنوات الثماني الماضية .


واشارت إلى أنه من ضمن هذه المبادرات التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA) ، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs) ، والحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلي (DLM).

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي العلوم والتكنولوجيا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مصر على بعد 27 كم من السويس

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

سامسونج تقدم أول تابلت رائد بتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار

مواقيت الصلاة 24-2-2023 في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

تتخطى المليون .. سعر ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة موعد مع العشاء.. نهاية أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"|مات الجميع

قلبت الفرح.. فتاة تشعل السوشيال ميديا برقصها مع زوجها بطريقة مبهجة

قضى على 4 من أسرة واحدة في بني سويف..احذروا القاتل الصامت بالمنازل

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ