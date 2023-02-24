البحث العلمي تعلن إطلاق برنامج جديد لتعزيز التصنيع المحلي بمجال السيارات الكهربائية..تفاصيل



أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

واوضحت أنه يمكن التقديم ، من خلال رابط الموقع:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/ttpd-dlm/

كما ينتهى التقديم فى 15 مارس2023، ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعة ، من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تم تطويرها خلال السنوات الثماني الماضية .



واشارت إلى أنه من ضمن هذه المبادرات التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA) ، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs) ، والحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلي (DLM).