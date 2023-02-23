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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية تركيب عداد مياه الكتروني 2023

عدادات المياة
عدادات المياة

يرغب عدد كبير جدا من المواطنين معرفة كيفية تركيب عداد مياه 2023، التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتجنب المخالفات، علي الوحدة السكنية، و فصل عداد المياه.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب، عددا من الأوراق لطلب المواطنين عداد مياه حديث، وجاءت كالتالي:-

إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.
طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

الرخصة "صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن".

إيصال مياه من أقرب جار.

موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

سند الحيازة أو الملكية.

إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

بطاقة الرقم القومي للعميل.

كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل.. جهاز تنظيم المياه يوضح

مياه كفرالشيخ: تركيب 75 ألف قطعة موفرة و33 ألف عداد مسبق الدفع

الأوراق المطلوبة لتقديم عداد مياه إلكتروني

المستندات المطلوبة للتعاقد لوصلة انشائية 2023


الوصلات التي يتم التعاقد عليها بغرض استخدام المياه في اعمال البناء و التشطيب لحين إعادة تحويل التعاقد لوصله دائمه وفق غرض الاستخدام
يحق للشخص (الطبيعي/ الاعتباري) التقدم بطلب لإنشاء وصله إنشائيه بغرض استخدام المياه في اعمال البناء و محاسبته بالفئة الإنشائية لحين الإنتهاء من اعمال البناء و التشطيب , ثم تقدمه بطلب لتحويل الوصلة الإنشائية الى وصلة منزلية او تجارية ….الخ الاستخدام لمحاسبته بالتعريفة المقررة لغرض الاستخدام من المياه و يلتزم المشترك بتقديم المستندات التاليه :

طلب توصيل المياه (مجاني بالفرع بالتابع )
مستند ملكية الأرض / حق الانتفاع / الإيجار
ترخيص البناء أو موافقة الوحدة المحلية
صورة بطاقة الرقم القومي
توكيل / تفويض صادر من الأشخاص الاعتبارية ( شركات – مصانع ….. )
ملف كارتون لحفظ صور مستندات طلب التوصيل
و يلتزم العميل حال التقدم بمستندات التوصيل لوصلة إنشائية بسداد قيمة مقابل المعاينة للموقع (قيمتها لا ترد ) ، كما يلتزم بإحضار كافة مستلزمات التوصيل حال عدم توافرها بالشركة بعد مراجعة الجانب الفني بالفرع التابع للمواصفات المطلوبة و تماشيها و المعايير الفنية , و إتخاذه إجراءات استصدار تصاريح الحفر و تحمله لكافة التكاليف المترتبة على ذلك , و تلتزم الشركة بالإشراف على التركيب لخطوط التوصيل و تركيب العداد بمعرفتها .

المستندات المطلوبة للتعاقد لعمل وصلة منزلية 2023

يحق للمواطن التقدم بطلب لإنشاء وصلة منزلية بغرض استخدام المياه للاستهلاك الآدمي و محاسبته بالفئة المقررة ، ويلتزم المشترك بتقديم المستندات الآتية:

طلب توصيل المياه (مجاني بالفرع بالتابع )
مستند ملكية الأرض / حق الانتفاع / الإيجار
ترخيص البناء أو موافقة الوحدة المحلية
صورة بطاقة الرقم القومي
ملف كارتون لحفظ صور مستندات طلب التوصيل
و يلتزم العميل حال التقدم بمستندات التوصيل لوصلة منزلية بسداد قيمة مقابل المعاينة للموقع (قيمتها لا ترد ) ، كما يلتزم بإحضار كافة مستلزمات التوصيل حال عدم توافرها بالشركة بعد مراجعة الجانب الفني بالفرع التابع للمواصفات المطلوبة و تماشيها و المعايير الفنية , و إتخاذه إجراءات استصدار تصاريح الحفر و تحمله لكافة التكاليف المترتبة على ذلك , و تلتزم الشركة بالإشراف على التركيب لخطوط التوصيل و تركيب العداد بمعرفتها .

كيفية توصيل المياه بدون عداد


ويحق للمواطن التقدم بطلب لإنشاء وصلة منزلية بغرض استخدام المياه للاستهلاك الآدمي و محاسبته بالفئة المقررة، ويلتزم المشترك بتقديم المستندات الآتية:

ترخيص البناء أو موافقة الوحدة المحلية

صورة بطاقة الرقم القومي

مستند ملكية الأرض / حق الانتفاع / الإيجار

ملف كارتون لحفظ صور مستندات طلب التوصيل

 طلب توصيل المياه (مجاني بالفرع بالتابع )

 

تكلفة تركيب عداد المياه

خطوات استبدال عداد المياه

كيفية استبدال عداد المياه في حالة تعطله أو عدم تسجيله لقراءة دقيقة

سداد مبلغ 35 جنيها رسوم فحص عداد المياه ، بشرط سداد آخر فاتورة للشركة.

يستغرق الفحص نحو أسبوعين.

في حالة تأكيد تعطل عداد المياه يتم استبداله بآخر جديد يقوم فني الشركة بتركيبه.

سداد قيمة العداد الجديد على أقساط تضاف إلى قيمة الاستهلاك الشهري.

 في حالة توقفه أو تسجيل قراءة خاطئة يتم التوجه لأقرب محطة مياه وتقديم طلب للفحص.

التأكعداد د من تسجيل عداد المياه  قراءات دقيقة أو خاطئة.

المستندات المطلوبة للتعاقد لوصلة انشائية 2023 المستندات المطلوبة للتعاقد لعمل وصلة منزلية 2023 تركيب عداد مياه 2023 الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه 2023 الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

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