قلبت الفرح.. فتاة تشعل السوشيال ميديا برقصها مع زوجها بطريقة مبهجة

تداول مستخدمو الفيسبوك فيديو مبهج لفتاة تغني وترقص مع زوجها بمناسبة ما جعلها تتصدر تريند السوشيال ميديا.

وظهرت الفتاة بفستان لامع ورقيق ترقص بطريقة مفرحة مع زوجها علي أغنية الحظ للفنان عمرو دياب وتفاعلت في غناءها لزوجها أثناء الرقص وسط الحضور كما أن تم تصويرها بطريقة عفوية جعلها تظهر بشكل مبهج مما جعلها تتصدر التريند بالفيسبوك.

وانهالت التعليقات علي الفيديو الذي آثار ضجة بشكل كبير وكانت أبرزها في حالة عدم رؤيتك شئ مبهج وجميل .

واخرون ياترى هو عمل ايه عشان يخليها فرحانه ومطمنه كدة ..عمل ايه عشان تبقى روحها شبه الفراشه كدة .. واثقه في نفسها وفيه و ناسيه العالم .. عمل ايه عشان تبقى طايره كدة .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NVJVmgenAc82ZDVY6kS77tytq6dAz718KKP1Arb6WKRvFvN23JARNyz9jma3L6aHl&id=100082999313413&mibextid=Nif5oz