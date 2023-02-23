الإمارات.. إطلاق شبكة السكك الحديدية الوطنية

أطلقت دولة الإمارات اليوم شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تربط 4 موانئ رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية.

ونقلت الشبكة الجديدة 60 مليون طن من البضائع سنوياً، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ومن جانبه ، غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على تويتر«بحمد الله أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية، تربط 4 موانئ رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً، شبكة قطاراتنا تعزز إقتصادنا، وترسخ وحدة أراضينا، وتنقلنا معاً لمستقبل أفضل بإذن الله».

وقال أيضا : «شبكة قطارات السكك الحديدية مشروع استراتيجي وطني تبلغ آثاره الاقتصادية 200 مليار درهم حتى 2050، تم إنجازه بتعاون 180 جهة اتحادية ومحلية عملوا 133 مليون ساعة عمل، بقيادة ذياب بن محمد بن زايد، فريق وطني واحد، يمثل اقتصادا وطنيا واحدا، ورؤية تنموية واحدة».

كما تتضمن الشبكة سلسلة من محطات الشحن تقع في الرويس وفي آيكاد، وميناء خليفة، ومدينة دبي الصناعية، وميناء جبل علي، والغيل، وميناء الفجيرة، تمثل محوراً رئيسياً لخدمات التوزيع والخدمات اللوجستية المحلية، والإقليمية، لاسيما وأنها تضم مستودعات جمركية وخدمات لمعاينة البضائع في الموقع.

وتوفر الشبكة أيضا مجموعة واسعة من الحلول سهلة الاستخدام للمستثمرين والعملاء لقدرتها على نقل كافة أنواع البضائع بما في ذلك نقل حاويات البضائع السائبة كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والإسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألومنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة.