شاهد.. احتفالات المواطنين السعوديين بيوم التأسيس في ⁧مصر⁩

نشرت السفارة السعودية في مصر، اليوم الخميس، مقطع فيديو⁩ لاحتفال المواطنين السعوديين في ⁧مصر⁩ بذكرى ⁧يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

تحتفل السعودية، بذكرى يوم التأسيس، حيث تقام بكافة مناطق المملكة، فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

وفي وقت سابق، قال الملك سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً."