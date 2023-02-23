ضياء رشوان يكشف آخر المستجدات في فلسطين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي الأخير

أكد الإعلامي ضياء رشوان أن العدوان على فلسطين و الاقتحام الإسرائيلي الأخير في مدينة نابلس الفلسطينية التي تقع في شمال الضفة الغربية، أسفر عن استشهاد 11 واصابة أكثر من 100 شخص.

وأوضح رشوان خلال برنامجه "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc" أن هذا الوضع أدى الى توترات شديدة في الضفة الغربية، وأيضا إضراب عام شمل كل مدن وبلدات الضفة، وشمل كل المرافق في قطاع غزة، متابعا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت رفع حالة التأهب في صفوف قواتها للمرحلة قبل الأخيرة من أقصى حالة تأهب.

الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل



وأشار ضياء رشوان الى أن الطيران الإسرائيلي قصف بعض المواقع في غزة، وحسب التصريحات الإسرائيلية انطلق من غزة 6 صواريخ منها 5 أسقطتها القبة الحديدية، وسقط واحد منها حسب الروايات الإسرائيلية في مكان خال من السكان.