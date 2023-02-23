مسلسل عملة نادرة لنيللى كريم على cbc في رمضان

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عن عرض مسلسل الفنانة نيللى كريم عملة نادرة بشكل حصري على قناة cbc خلال موسم رمضان القادم.



ونشر عمرو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك البوستر الدعائى للمسلسل والذى تظهر فيه نيللى كريم بإطلالة صعيدية والتى تجسدها خلال أحداث المسلسل.





تفاصيل مسلسل عملة نادرة

ومسلسل «عملة نادرة» يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر، و ندى موسى، و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

كواليس مسلسل عملة نادرة

وكشف السينارست مدحت العدل عن كواليس مسلسل “عملة نادرة ” بطولة الفنانة نيللي كريم،الذى من المقرر عرضه ضمن المارثون الرمضانى 2023.

وقال مدحت العدل ، فى تصريحات تليفزيونية لـ برنامج The insider بالعربي:" هناك أشياء تحدث في الصعيد مستحيل نتخيل إنها بتحصل وأنا بحب أهل الصعيد والقضية اللي بيناقشها المسلسل مهمة".