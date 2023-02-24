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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تحذيرية تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها

صدى البلد

الزلزال هو هزة في القشرة الأرضية تضرب دون سابق إنذار وتتفاوت حدتها بدرجة كبيرة.

يمكن أن تحدث الزلازل بسبب قوى بركانية تحت الأرض ، وكسر الصخور تحت سطح الأرض ، والحركة المفاجئة على طول خط الصدع الموجود وفقا للمركز الاقليمي بالطوارئ

يمكن أن تشمل العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وقوع زلزال وشيك ما يلي:

سلوكيات الحيوانات غير المنتظمة مثل الحيوانات الأليفة الخائفة أو المشوشة أو صيحات الطيور التي لا تُسمع عادةً أثناء الليل
تغيرات مفاجئة في منسوب المياه في الآبار


إذا كنت في الداخل أثناء وقوع زلزال
تجنب النوافذ والمداخن والتركيبات العلوية
المأوى أسفل وتمسك بهيكل باب قوي أو طاولة أو مقعد
في المباني الشاهقة ، ابق بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية واحتمي تحت مكتب بالقرب من عمود أو جدار داخلي
لا تستخدم المصاعد
في المباني المزدحمة ، لا تتعجل في الأبواب ولكن تخلص من التركيبات والأرفف العلوية
إذا كنت في الخارج أثناء وقوع زلزال
ابتعد عن المباني والهياكل العلوية والجسور وخطوط الكهرباء والأشجار
إذا كنت في أحد شوارع المدينة ، احتمي من الحطام المتساقط تحت مداخل قوية أو مداخل المباني
لا تذهب تحت المظلات لأنها قد تنهار
إذا كنت في مركبة أثناء وقوع زلزال
توقف في منطقة مفتوحة حتى يتوقف الاهتزاز
احذر من خطوط الكهرباء المنهارة وأضرار الطرق ، بما في ذلك الجسور والجسور
استمع إلى راديو السيارة للحصول على تحذيرات قبل التحرك

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