زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مصر على بعد 27 كم من السويس

زلزال جديد شعر بيه الان المواطنين، حيث سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023، هزة ارضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر علي بعد 27 كيلو متر شمال السويس فى تمام الساعة الثانية عشر و 25 دقيقة . ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الجمعة ، الموافق 24 فبراير 2023، هزة أرضية، علي بعد 27 كيلو متر شمال السويس فى تمام الساعة الثانية عشر و 25 دقيقة.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.