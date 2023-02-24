ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس لأول مرة في 7 جلسات رغم بيانات المخزونات الأمريكية السلبية.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% إلى 82.21 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بحوالي 2% إلى 75.39 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار الخام دعمًا من تراجع مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل.

البداية الباهتة في أسواق النفط لهذا العام تتحدى حالة التفاؤل الأولى بأن انتعاش الصين من شأنه أن يرفع الأسعار.

وقد أصبح بنك "مورجان ستانلي" يوم الأربعاء أحدث مؤسسة مالية تخفض توقعاتها للأسعار، حيث أوضح أن السوق ستعاني تخمة في المعروض في الربع الأول ثم تعود إلى التوازن في الربع الثاني، قبل أن تشهد عجزاً في المعروض في النصف الثاني من العام.

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

واصلت مخزونات النفط الأمريكية الارتفاع بصورة حادة وبأكثر من توقعات المحللين الأسبوع الماضي فيما تراجعت مخزونات البنزين.

ووفقاً للبيانات الصادرة أمس الخميس، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زادت مخزونات الخام 7.64 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات زيادتها بنحو 2.8 برميل، ومقابل الزيادة بنحو 16.2 مليون برميل في الأسبوع السابق له.

على الجانب الآخر، انخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.9 مليون برميل عند 240.1 مليون برميل.

وعلى الرغم من زيادة المخزونات، حافظت أسعار النفط على مكاسبها وارتفع كل من خام برنت والخام الأميركي بأكثر من 2%.