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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من روسيا بشأن صادراتها من النفط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، بأن روسيا تخطط لتنفيذ تخفيضات كبيرة لصادراتها النفطية من أجل رفع سعر الخام على الغرب.

وبحسب ما ذكرته مصادر للوكالة، فإن روسيا قد تخفض شحناتها من مراكز تصديرها الغربية بنسبة تصل إلى 25% بحلول مارس آذار.

وأكدت المصادر على أن خط أنابيب النفط "ترانسنفت" الذي تديره الدولة أبلغ بالفعل اثنين من الشركات أنهما سيتسلمان شحنات أقل بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25% في مارس مقارنة بما طلبته في الأصل من الموانئ الغربية لروسيا.

خفض الإنتاج طواعية

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق من الشهر الجاري أن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو حوالي 5% في مارس وذلك بعد أن طبق الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي.

وقال مسؤولون روس إن التخفيضات التي تم الإعلان عنها ستستمر لمدة شهر واحد بدءا من مارس، وذلك في رد من روسيا على الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي ومنتجاته، والذي فرضته الدول الغربية.

وأعلنت واشنطن أنها دعمت تطبيق الحدود القصوى لأسعار النفط الروسي ومنتجاته بهدف خفض إيرادات موسكو من صادرتها النفطية، مما يقلل من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل الحرب في أوكرانيا، لكنها كافية لتجنب ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

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مرسوم عاجل من بوتين بشأن أسعار النفط

وكانت دول مجموعة السبع قد اعتمدت في وقت سابق الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.

وقال المصدر إن شركة "ترانسنفت" الروسية، والمسؤولة عن شحن وتصدير النفط الروسي، قد أبلغت على الأقل شركتي نفط بتخصيص مساحات أقل من المطلوب بنسبة 20 بالمئة إلى 25 بالمئة لشحن النفط الخاص بها في مارس، وذلك في الموانئ الروسية الغربية.

وقال مصدر آخر إن التخفيضات ستأتي من الموانئ على البحر الأسود وبحر البلطيق.

وتصدر روسيا عادة ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا من موانئها الغربية وهي موانئ بريمورسك، وأوست لوغا ونوفوروسيسك على البحر الأسود وبحر البلطيق.

واشنطن روسيا النفط النفط الروسي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين موسكو

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