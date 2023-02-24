إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن بدأ الحملة التنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة وذلك بمراكز ( دمياط _كفر البطيخ_الزرقا ) بالمجان تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن مبادرة( أيامنا أحلي) وذلك خلال الفترة من يوم ٢٥ فبراير حتي ١مارس ٢٠٢٣ .

تأتى الحمله في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .

وقد أكدت الدكتورة هاله هدية مدير إدارة تنظيم الاسرة أنه سيتم توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة ضمن الحملة بالمجان وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال فريق طبي متخصص حيث سيتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق المستشفيات والوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية بالاضافة إلى تقديم خدمات المشورة لرفع الوعى الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم و الطفل.

تاتى الحمله بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.