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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الذكرى الأولى للحرب.. زيلينسكي يكشف خطورة الأوضاع في جنوب أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن خطورة الوضع العسكري في بعض الأماكن بجنوب أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاوضاع في الشرق صعبة للغاية.

وفي خطاب مصور في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قال زيلينسكي، متحدثا في الذكرى الأولى للحرب الروسية، إن القوات الموالية لموسكو قصفت مرة أخرى مدينة خيرسون الجنوبية، وتسببت هذه المرة في انقطاع التدفئة عن 40 ألف شخص.

وتابع "بالنسبة للجنوب، الوضع في بعض الأماكن خطير للغاية لكن قواتنا لديها الوسائل للرد على المحتلين".

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وأضاف أنه: "في الشرق، الأمر صعب ومؤلم للغاية"، مؤكد أن القوات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها لمقاومة ذلك، في إشارة إلى الهجمات المتكررة التي تشنها القوات الروسية التي تسعى إلى الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في الشرق.

وقال زيلينسكي إن أعمال الإصلاح في خيرسون، التي تتعرض للقصف بشكل يومي، ستستمر لحين عودة التدفئة. 

 

القوات الروسية أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونيتسك ولوجانسك القوات الأوكرانية جنوب أوكرانيا مدينة خيرسون

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