في الذكرى الأولى للحرب.. زيلينسكي يكشف خطورة الأوضاع في جنوب أوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن خطورة الوضع العسكري في بعض الأماكن بجنوب أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاوضاع في الشرق صعبة للغاية.

وفي خطاب مصور في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قال زيلينسكي، متحدثا في الذكرى الأولى للحرب الروسية، إن القوات الموالية لموسكو قصفت مرة أخرى مدينة خيرسون الجنوبية، وتسببت هذه المرة في انقطاع التدفئة عن 40 ألف شخص.

وتابع "بالنسبة للجنوب، الوضع في بعض الأماكن خطير للغاية لكن قواتنا لديها الوسائل للرد على المحتلين".

وأضاف أنه: "في الشرق، الأمر صعب ومؤلم للغاية"، مؤكد أن القوات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها لمقاومة ذلك، في إشارة إلى الهجمات المتكررة التي تشنها القوات الروسية التي تسعى إلى الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في الشرق.

وقال زيلينسكي إن أعمال الإصلاح في خيرسون، التي تتعرض للقصف بشكل يومي، ستستمر لحين عودة التدفئة.