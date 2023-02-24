مسئولو الإسكان في جولة تفقدية بسكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

أجرى مسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" نموذج الـ٩٠مترا بالحي الـ١٦ بمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل ودفع معدلات الإنجاز الخاصة بالمشروع، يرافقهم مسئولو جهاز مدينة العبور الجديدة، والمشروع.





جولات تفقدية فى مشروع سكن لكل المصريين



وخلال الجولة، تابع مسئولو وزارة الإسكان، سير العمل ببعض الأعمال بالمشروع، ومنها: أعمال تجهيزات بنود التشطيبات للوحدات والعمارات والأعمال الإنشائية بعددٍ من العمارات، مشددين على مسئولي الشركات المنفذة سرعة الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.





جولات تفقدية فى مشروع سكن لكل المصريين

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق الرابط بين منطقة الـ٢٦٠٠ فدان والطريق الدائري الأوسطي، والذى يحقق سيولة مرورية أكبر بالمدينة بطول حوالي ١ كم، وبعروض تتراوح بين ٣٠ مترا و٥٠ مترا، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بالطريق.



أعمال الطرق



كما أكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمى وكذلك الطريق الدائري الأوسطى، حفاظا على سهولة الحركة المرورية وتيسير حركة تنقلات المواطنين داخل المدينة، مضيفاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطريق R2 بطول ١١ كيلو مترا، والطبقة الأسفلتية بالطريق الرابط بين الطريق الدائري الأوسطى من جهة والطريق الدائري الإقليمي من جهة أخرى مروراً بالأحياء السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، وتشمل الحيين ١٥ – ١٦، وذلك فى إطار الخُطة المتكاملة للطرق الجارى تنفيذها لربط مدينة العبور الجديدة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها.





جولات تفقدية فى مشروع سكن لكل المصريين

وأشار المهندس أحمد على، إلى أنه جارٍ أيضاً استكمال أعمال العدَّاية النفقية قطر ٢٧٠٠مم أسفل الطريق الدائرى الأوسطى بهدف تمرير المرافق الرئيسية ( المياه - الكهرباء - التليفونات ) للأحياء ( ١٣- ١٤ - ١٥ - ١٦ ) بالمدينة، مؤكداً ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمدينة.





معدلات التنفيذ



كما تابع رئيس جهاز العبور الجديدة، معدلات التنفيذ بمواقع عمارات "سكن كل المصريين" بالحى الـ١٤، والتى تضم ٨٠٦ عمارات بإجمالى١٩٣٤٤وحدة بالإضافة إلى ٧ أسواق تجارية، و ٤ مراكز طبية و ٥ مدارس بمراحل مختلفة، و ٤ حضانات و ٢ ملعب خماسي ومخبز، موضحاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال استكمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق ومناطق انتظار السيارات بالحي.