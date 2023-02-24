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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلب جمع تبرعات.. سقوط ضابط المقطم المزيف بتهمة النصب على المواطنين

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

 

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه عبر حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زي ضابط شرطة"، وطلب منه مساعدته في جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالي لعلاج حالة مرضية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه ، وتبين أنه عامل – مقيم بمحافظة سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وأقـــر بقيامه بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور .

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