3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة 2 مليون جنيه

تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة 2 مليون جنيه.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف ، فضلاً عن قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد ، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبصحبتهما (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) مُستقلين سيارة، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي (1,900,000 مليون جنيه) .

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية خارج البلاد بطرق غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.