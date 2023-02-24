13 واقعة.. أمن القاهرة يضبط مرتكبي جرائم السرقات| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف لغز العديد من جرائم السرقات وضبط مرتكبيها .

تم ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما ، كما أقر بإرتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية) ، وبحوزته (3 هواتف محمولة - حافظة نقود تحتوى على مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب .

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية .. لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"النشل" ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب (4 حوادث) سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب .. كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها بمسكنهما.

وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، وبحوزتهما (باب حديدى - 3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات) ، وبمناقشتهما اعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدى من داخل أحد العقارات بدائرة القسم ، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب "الوميتال" - 4 أبواب حديدية ، جهاز "شفاط") ، وبيعهم لعميلهما " سيئ النية " (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها عدا "الأبواب الحديدية"، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.

وأخيراً تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) حال شروعه فى سرقة سيارة (أحد المواطنين) أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وقرر بأنه قام بترك السيارة أمام المكتب محل عمله مفتوحة سهوا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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