هزتان خلال 4 أيام.. هل تنتظر مصر زلزالا مدمرا؟ .. تفاصيل

زلزال السويس هو أحدث الهزات الأرضية التي سجلتها الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، وشعر به عدد كبير من المصريين، وحدث زلزال اليوم في تمام الساعة 12:25 دقيقة صباحآ شعرت به عدة محافظات أخرى.

زلزال اليوم

وجاء زلزال اليوم “زلزال السويس” بعد أن كان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، مساء يوم الإثنين الماضي، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 6.43 درجات على مقياس ريختر، على بعد 552 كيلومتراً شمالي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

زلزال اليوم

وسجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل في خلال 4 أيام الأخيرة زلزالان شعر بيهم المواطنين في محافظات جمهورية مصر بشكل كبير، وادي هذا إلي حدوث حالة من الخوف عند عدد كبير من المصريين و كثر السؤال عن إمكانية حدوث زلازل جديدة تكون مدمرة كما حدث في تركيا وسوريا، ونتج عنها دمارًا هائل حيث تم وصف زلزال تركيا من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه أكبر كوارث أوروبا الطبيعية خلال قرن.

زلزال السويس

وأكد الدكتور شريف الهادى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال السويس الذي حدث في الساعات الأولي ليوم الجمعة 24 فبراير، لا يعد تابع لـ زلزال تركيا المدمر ولكن هزة أرضية تحدث بشكل طبيعي، وكان الزلزال على مسافة 30 كيلومتر شمال السويس، وجنوب البحيرات المرة على عمق 10 كيلومترات.

إمكانية حدوث زلازل

وأكد الهادي، علي أن زلزال السويس يعد هزة أرضية أقل من المتوسطة ولا يشكل أي خطر علي المواطنين والأرواح، مشيرآ إلي انه ليس هناك اي داعي للخوف وان الزلزال لم ينتج عنه وقوع اي إصابات أو خسائر في الأروح، مؤكدًا علي أن مصر في منطقة امنة من الزلازل المدمر التي تحدث في الدول المجاورة.

وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، علي أن الزلازل هي اللغه الرسمية للكرة الأرضية تتحدث بها عن نفسها لتخبرنا عن تركيبها الداخلي ومحتواها من الثروات الطبيعية، إن الزلازل تحدث بشكل طبيعي ولم يحدث اي زيادة في عددها في مصر كما يعتقد البعض، وانه أصبح التفاعل معها الآن مختلفًا، وذلك بعد زلزال تركيا وسوريا، وان هناك العديد من الزلازل تحدث بشكل يومي ولا يشعر بيها أحد وان ما حدث في تركيا نتيجة ظروف الطبيعة لديها.

هل يحدث زلزال مدمر في مصر في الايام القادمة

وعن إمكانية حدوث زلزال مدمر في مصر، قال الدكتور شريف الهادي، أن أن التنبؤ بحدوث زلزال أمر صعب وغير ممكن في الوقت الحالي، وذلك من حيث مكان وموعد وقوة الزلزال الذي قد يحدث، ولكن يمكن توقع حدوث زلازل في بعض المناطق من خلال متابعة النشاط الزلزالي لكل منطقة، وأن مصر تقع في مأمن من توابع زلزال تركيا وسوريا المدمر.

وأكمل أنه يوجد خرائط الشدة الزلزالية معروفة علي مستوي العالم، وأن هذا يجعل من السهل توقع حدوث زلازل؛ إنما لا يمكن تحديد موعدها في توقيت معين، وأنه طبقا للبيانات التي يتم رصدها، لا يوجد شيء يشير إلى حدوث زلازل في مصر، ومصر آمنة من حزام الزلازل ولا يوجد أي مؤشرات خطورة علينا.

وتابع رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر تتميز بأنها من المناطق المتوسطة في أنشطة الزلازل، والمناطق النشطة بالهزات ليس منها خطورة، وأننا في الشبكة القومية لرصد الزلازل يتم تسجيل زلزال أو اثنين بشكل شبه يومي سواء في شرق البحر المتوسط أو في شمال البحر الأحمر، لا أن المواطن لا يشعر بكل الزلازل.

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