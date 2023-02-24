طلب عاجل من البحوث الفلكية بعد زلزال السويس

طلب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بطلب لبيان احساس المواطنين بـ زلزال السويس بقوة 4.1 بتاريخ الجمعة الساعة 12:25 .

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، استبيان لمتابعة تأثير الزلزال الذى ضرب مصر وشعر بيه المصريون في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023، وكيف شعر المواطنون به و أكثر المناطق شعوراً به .

واوضحت صفحة المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الاستبيان يساعد فريق المعهد فى تحديد الخرائط التفاعليه الشدة الزلزاليه بدقة.

وجاء لينك الاستبيان الذى طالب المعهد المواطنين

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSee08NoM9u.../viewform...

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023، هزة ارضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر علي بعد 27 كيلو متر شمال السويس فى تمام الساعة الثانية عشر و 25 دقيقة . ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الجمعة ، الموافق 24 فبراير 2023، هزة أرضية، علي بعد 27 كيلو متر شمال السويس فى تمام الساعة الثانية عشر و 25 دقيقة.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.

وقت الحدوث : 41: 25: 12 صباحاً بالتوقیت المحلي

القوة : 4.1 درجة علي مقیاس ریختر

خط العرض: 30.24 شمالا

خط الطول : 32.54 شرقا

العمق: 10 كم