مباحث الفيوم تلقى القبض على قاتل زوجته بقرية دفنو

تمكنت مباحث الفيوم من ألقاء القبض على محمد .ج 35 سنة عاطل، والمتهم بقتل زوجته دينا . أ " 26 سنة ، بعد ان نحرها بسكين المطبخ لتسقط جثة هامدة.

كانت نيابة أطسا انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان زوجة نحرها زوجها من رقبتها ، وفر هاربا لخلافات اسرية بينهما ، واعداد تقرير عاجل عن الحادث ، وسرعة ضبط واحضار الزوج الهارب.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز أطسا، بمقتل دينا . أ 26 عاما – ربة منزل ومقيمة بقرية دفنوالتابعة لمركز أطسا بالفيوم.

تبين من التحريات التى اشرف عليها فريق بحث بأشراف اللواء ياسر صلاح مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم ، وقاده الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث أطسا، والمقدم محمد بكري الصوفى مفتش مباحث المركز.

أن سبب الحادث ، وجود خلافات بين الزوجين ، خاصة ان الزوج محمد. ج 35 عاما 33 عاما ، يدمن المخدرات ويقيم س فى المنزل دون الخروج الى العمل، وعندما طالبته الزوجة بالبحث عن عمل للصرف على أسرته ، وترك المواد المخدرة التى يتناولها باستمرار، قام بضربها وأسرع الى المطبخ وأحضر سكينا ونحرها من رقبتها وفر هاربا.

انتقل اللواء محمد فوزى مساعد مدير أمن الفيوم، الى مسرح الجريمة البشعة وأشرف على نقل جثة الزوجة لمشرحة مستشفى إطسا المركزى.

وفى أحد الأكمنة تمكن الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث أطسا من القبض على القاتل، الذى اعترف بجريمته البشعة، وأرشد على سكين المطبخ التى استعملها ف جريمته.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة مركز اطسا التى أصدرت قرارها المتقدم .