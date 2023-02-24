قافلة الأزهر والأوقاف: الصدق قيمة إنسانية نبيلة وخلق إسلامي أصيل

انطلقت أربع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات الجيزة – السويس – المنيا – الإسكندرية، اليوم الجمعة وتضم كل قافلة عشرة علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "الصدق في الأقوال والأعمال".



وأكد علماء الأزهر والأوقاف أن الصدق قيمة إنسانية نبيلة وخلق إسلامي أصيل ينبئ عن طيب المعدن و كمال المروءة، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال والمتأمل في كتاب الله (عز وجل) يدرك أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالصدق؛ دلالة على شرفه وعلو قدره، حيث يقول الحق سبحانه: "قُلْ صَدَقَ الله". ويقول سبحانه: "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا"، ويقول تعالى: "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حديثا".



وأوضحوا أن الصدق والإيمان متلازمان فالصدق دليل الإيمان وشاهده لذلك أمر الله تعالى المؤمنين بالصدق، وبين سبحانه أن المؤمنين حقا هم الصادقون - حيث يقول الحق سبحانه: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"، والصدق دأب الأنبياء والمرسلين، حيث يقول الحق سبحانه: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا"، ويقول سبحانه: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد". ويقول تعالى: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتاب إدريس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبيًّا"، ويقول (جل وعلا) في شأن خاتم الأنبياء والمرسلين (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "وَمَا يَنْطِقُ عَن الهوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى".



وأضافوا أن المسلم الحق يدرك أن الكلمة أمانة فيتحرى الصدق في جميع أقواله، سواء أكانت مسموعة أم مرئية أم مكتوبة يبتغي بذلك وجه الله وبركته في الدنيا والجنة في الآخرة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "أَرْبَعُ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا يَضُرُّكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا صِدْقَ حَدِيثِ، وَحِفْظُ أَمَانَةٍ، وَحَسنُ خَلِيقَة، وعِفْةُ طُعمة"، وحينما أرادت السيدة خديجة (رضي الله عنها) أن تطمئن نبينا (صلى الله عليه وسلم) بعد نزول الوحي عليه كان من جملة ما وصفته به (الصدق) حيث قالت "والله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتقري،الضيف وتعين على نوائب الحق" ويقول سبحانه: "قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العظيم"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صَدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا".



وشددوا على أن نور الصدق إذا سطع في القلب صدق الإنسان في عمله كما صدق في قوله، حيث يقول الحق سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا"، وأن العمل الصادق هو الذي لا خداع فيه ولا غش ولا رياء، ويكون ذلك بتحري الحلال والبعد عن الحرام والوفاء بالعهود وتأدية الأمانات، حيث يقول الحق سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ويقول جل شأنه: (إن اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)، وقد عدَّ نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . ضد ذلك من الصفات علامات على النفاق، حيث يقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "أرْبَعُ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"، كما أن الصدق في العمل يتطلب بلا شك إتقانه على الدرجة الأكمل كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم) في قوله: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أحدكم عملا أنْ يُتقِنَهُ".



شارك في القافلة المشتركة بمحافظة الجيزة بالواحات كل من:

1- د/ صبري حلمي غياتي مدير الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية بمسجد الاستقامة – القصر.

2- الشيخ/ عبد الله شديد عبد الجواد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الأنصاري – الباويطي.

3- الشيخ/ هاني أحمد علي إمام وخطيب ومدرس بمسجد القاره – القصر.

4. الشيخ/ حمادة عبد السميع أحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد العارف بالله – الباويطي.

5- الشيخ/ أحمد محمد إبراهيم إمام وخطيب ومدرس بمسجد السلام – القصر.

6- الشيخ/ سلامة شافعي إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الفردوس – الباويطي.

7- الشيخ/ علي حمدي حسن إمام وخطيب ومدرس بمسجد الفتح – الباويطي.

8- الشيخ/ محمد وجيه مبروك واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد عمر بن الخطاب – منديشة.

9- الشيخ/ مصطفى موسى محمد إمام وخطيب ومدرس بمسجد الرحمن – الباويطي.

10- الشيخ/ أحمد عبد الكريم أحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد أبو بكر الصديق – منديشة.

كما شارك في القافلة المشتركة بمحافظة السويس كل من:

1- الشيخ/ ماجد راضي فرج مدير المديرية بمسجد الفاروق عمر – حي الكويت – الأربعين.

2- الشيخ/ علي السيد محمد علي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الأربعين – ميدان الأربعين.

3- الشيخ/ محمد سعيد منصور إمام وخطيب بمسجد سيد الشهداء حمزة – الصباح – فيصل.

4- الشيخ /محمد فوزي فهمي حسن واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد نبي الله داود – السلام 2 – عتاقة.

5- الشيخ/ محمود السعيد محمد إمام وخطيب ومدرس بمسجد الجامع الكبير – السلام 1 – فيصل.

6- الشيخ/ محمد محمود عبد الحميد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الشهداء – شارع الشهداء – السويس.

7- الشيخ/ شاهر محمد شكري إمام وخطيب بمسجد المصطفى - مدينة الملك عبد الله – عتاقة.

8- الشيخ/ محمد فتحي أحمد السيد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الإمامين – السيد هاشم – الجناين.

9- الشيخ/ أحمد عبد الله راغب إمام وخطيب بمسجد الغريب - ميدان الغريب – السويس.

10- الشيخ /محمود مسعد عبد الموجود واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد عمر بن عبد العزيز – العمدة – الجناين.

كما شارك في القافلة المشتركة بمحافظة المنيا بأبو قرقاص كل من:

1- د/ حسانين عبد الحكم حسانين مدير المديرية بمسجد الأوقاف الغربي- بندر الفكرية.

2- الشيخ/ حسن طلعت علي موسى واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد شركة السكر - بندر الفكرية.

3- د/ عمر خليفة محمد مدير الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية بمسجد متولي عبد المقصود - بندر الفكرية.

4- الشيخ/ عبد الرحمن محمد عبد الله واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد العزيز - بندر الفكرية.

5- الشيخ/ محمود عطا احمد إمام وخطيب ومدرس بمسجد البر والإحسان – بندر الفكرية.

6- الشيخ/ طارق صلاح عبد العظيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد السلام - بندر الفكرية.

7- الشيخ/ يسرى رمضان محمد إمام وخطيب بمسجد المركز الطبي- بندر الفكرية.

8- الشيخ/ مؤمن حسن بكر أحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الفاروق عمر - بندر الفكرية.

9- الشيخ/ مؤمن طه عبدالحميد إمام وخطيب ومدرس بمسجد المحكمة - بندر الفكرية.

10- الشيخ/ حمادة ربيعي محمد بدران واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد المصطفى - بندر الفكرية.

كما شارك في القافلة المشتركة بمحافظة الإسكندرية بإدارة أوقاف وسط كل من:

1- الشيخ/ سلامة محمود عبد الرازق مدير المديرية بمسجد سيدي أحمد المتيم – شارع السلطان حسين.

2- الشيخ/ محمود إبراهيم عبد الرحمن واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد أولاد الشيخ القديم – محرم بك.

3- الشيخ/ أحمد فتوح أحمد عطا إمام وخطيب ومدرس بمسجد مجدي الإسلام – الأزريطة.

4- الشيخ/ أحمد محمد محمد علي سعد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد مكاوي – محرم بك.

5- الشيخ/ أحمد فتوح أحمد برهامي إمام وخطيب ومدرس بمسجد الرحمن – مساكن طوسون.

6- الشيخ/ يسري محمد عبد الحميد حسن واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد عزة الإسلام – شارع منشاة.

7- الشيخ/ جمال عبد المعطي محمد عيسى إمام وخطيب ومدرس بمسجد شباب النصر – امبروزو.

8- الشيخ/ محمد موسى دياب درة واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الصفا – خلف مستشفى حساب.

9- الشيخ/ عبد الله ممدوح فودة إمام وخطيب ومدرس بمسجد النوبة – محطة مصر.

10- الشيخ/ محمد غازي حميدة محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد أولياء الرحمن – الغيط الصعيدي.