الصين تعتزم تصنيع مسيرات هجومية لتستخدمها روسيا في أوكرانيا | تفاصيل



تعتزم الصين بدء إنتاج مسيّرات هجومية للجيش الروسي نظراً لإمكانية استخدامها في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة من دون ذكر مصدر، إن مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية "شيان بينجو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي".

ونقلت الصحيفة عن "بينغو" قولها، إنها جاهزة لإنتاج 100 طائرة بدون طيار من نوع "زد تي-180" واختبارها وتسليمها بحلول شهر أبريل المقبل إلى وزارة الدفاع الروسية.

وتُشبه هذه الطائرات المسيّرة، المسيّرات من طراز شاهد 136 الإيرانية الصنع، وفقًا لخبراء عسكريين قابلتهم الصحيفة، وقادرة على حمل شحنة متفجرات يتراوح وزنها بين 35 و50 كيلوغرامًا.

تخطط الشركة المصنعة الخاضعة للجيش الصيني لنقل المكونات والمعرفة إلى روسيا لتبدأ إنتاج هذه المسيّرات محليًا، بمعدل إنتاج 100 طائرة مسيّرة شهريًا.

في الخطوة الثانية، تخطط الشركة المصنعة الصينية الخاضعة للجيش الصيني لنقل المكونات والمعرفة إلى روسيا لتبدأ إنتاج هذه المسيّرات محليًا، وفقاً لـ"دير شبيغل"، التي أضافت أنّ ذلك قد يسمح لموسكو نفسها بإنتاج 100 طائرة مسيّرة شهريًا.

ولم تردّ وزارة الخارجية الصينية بشكل مباشر على سؤال دير شبيغل بشأن هذه المعلومات، لكنها اعتبرت أن "الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للتسليح في ساحة المعركة بأوكرانيا".

واتهمت الولايات المتحدة الصين هذا الأسبوع بالتخطيط لإمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه بكين.

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الخميس، إلى عدم اختلاق "أوهام" بشأن الصين في النزاع الأوكراني، مشيراً إلى أنها لم تنتقد الغزو الروسي لأوكرانيا أبداً حتى الآن.